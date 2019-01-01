Давай разведемся! (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Трудолюбивая женщина-врач пытается решить: надо ли ей возвращать мужа-изменника или двигаться дальше. Фильм «Давай разведемся!» — романтическая комедия, получившая приз зрительских симпатий на кинофестивале «Кинотавр». Главную роль сыграла Анна Михалкова, а режиссером выступила постановщица клипов группы «Ленинград» Анна Пармас.
Маша совсем закрутилась на трех работах. Она талантливый гинеколог и акушер, но в стремлении как можно быстрее расправиться с кредитами она совсем не занимается семьей. И вот однажды Маша снимает трубку, когда кто-то звонит ее мужу Мише. Так женщина узнает, что у супруга есть любовница — фитнес-тренер в клубе, куда сама Маша и отправила своего благоверного. Расставшись, Миша и Маша пытаются заново найти себя. Он — в объятьях властной женщины, продвигающей ЗОЖ. Она — в романе с грубоватым полицейским. Но есть ли у них шанс возродить свою любовь?
О непростых перипетиях их отношений вы узнаете, когда будете смотреть «Давай разведемся!».
- АПРежиссёр
Анна
Пармас
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Фёдор
Лавров
- АРАктриса
Анна
Рыцарева
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актёр
Сергей
Рост
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- МСАктриса
Майя
Скородумова
- АПСценарист
Анна
Пармас
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- Продюсер
Константин
Эрнст
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- ВДХудожница
Валерия
Дергачева
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин