Давай разведемся! (фильм, 2019) смотреть онлайн

Трудолюбивая женщина-врач пытается решить: надо ли ей возвращать мужа-изменника или двигаться дальше. Фильм «Давай разведемся!» — романтическая комедия, получившая приз зрительских симпатий на кинофестивале «Кинотавр». Главную роль сыграла Анна Михалкова, а режиссером выступила постановщица клипов группы «Ленинград» Анна Пармас.



Маша совсем закрутилась на трех работах. Она талантливый гинеколог и акушер, но в стремлении как можно быстрее расправиться с кредитами она совсем не занимается семьей. И вот однажды Маша снимает трубку, когда кто-то звонит ее мужу Мише. Так женщина узнает, что у супруга есть любовница — фитнес-тренер в клубе, куда сама Маша и отправила своего благоверного. Расставшись, Миша и Маша пытаются заново найти себя. Он — в объятьях властной женщины, продвигающей ЗОЖ. Она — в романе с грубоватым полицейским. Но есть ли у них шанс возродить свою любовь?



О непростых перипетиях их отношений вы узнаете, когда будете смотреть «Давай разведемся!». Фильм 2019 года онлайн уже доступен на видеосервисе Wink.



Давай разведемся! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.