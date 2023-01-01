Биография

Надежда Маркина – актриса театра и кино. Родилась 29 января 1959 года в п. Дмитриевка Тамбовской области. Имеет премию «Ника» и звание талантливой актрисы среди коллег. Получив школьный аттестат, поступила в Тамбовское педагогическое училище, затем по совету подруги стала посещать театральную студию. Подружившись со студентами из ГИТИСа, продолжила обучение уже в театральном вузе. После защиты диплома в 1983 году стала играть в Театре на Таганке, где добилась статуса ведущей актрисы. В 2012 году удостоилась премии «Ника» благодаря главной роли в фильме «Елена». Помимо актёрской профессии, за свою жизнь Надежда Маркина успела поработать медсестрой, воспитателем, секретарем и даже уборщицей. В личной жизни актрисы без перемен: не замужем, детей нет. Для Надежды Маркиной фильм «Поклонись до земли» стал первой работой в кино, там актрисе досталась ведущая роль. После множества театральных работ сыграла в сериале «Петербургские тайны». Главная роль Надежды Маркиной в фильме Андрея Звягинцева «Елена» стала ключевым моментом в карьере. После успешного проката об актрисе узнала не только российская публика. Кинокартина была представлена на Каннском фестивале и получила одобрение среди критиков в виде приза «Особый взгляд». После успеха «Елены» Надежда Маркина стала чаще сниматься в кино. Актрису можно увидеть в сериалах «Оттепель», «Вокзал», «Громовы».