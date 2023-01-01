Надежда Маркина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 29 января 1959 г. (66 лет)
Биография
Надежда Маркина – актриса театра и кино. Родилась 29 января 1959 года в п. Дмитриевка Тамбовской области. Имеет премию «Ника» и звание талантливой актрисы среди коллег. Получив школьный аттестат, поступила в Тамбовское педагогическое училище, затем по совету подруги стала посещать театральную студию. Подружившись со студентами из ГИТИСа, продолжила обучение уже в театральном вузе. После защиты диплома в 1983 году стала играть в Театре на Таганке, где добилась статуса ведущей актрисы. В 2012 году удостоилась премии «Ника» благодаря главной роли в фильме «Елена». Помимо актёрской профессии, за свою жизнь Надежда Маркина успела поработать медсестрой, воспитателем, секретарем и даже уборщицей. В личной жизни актрисы без перемен: не замужем, детей нет. Для Надежды Маркиной фильм «Поклонись до земли» стал первой работой в кино, там актрисе досталась ведущая роль. После множества театральных работ сыграла в сериале «Петербургские тайны». Главная роль Надежды Маркиной в фильме Андрея Звягинцева «Елена» стала ключевым моментом в карьере. После успешного проката об актрисе узнала не только российская публика. Кинокартина была представлена на Каннском фестивале и получила одобрение среди критиков в виде приза «Особый взгляд». После успеха «Елены» Надежда Маркина стала чаще сниматься в кино. Актрису можно увидеть в сериалах «Оттепель», «Вокзал», «Громовы».
Фильмография
Актриса
- 9.2
Елки 112024, 92 мин
- 8.9
Позывной «Пассажир»2023, 91 мин
- 8.6
Никто не узнает2022
- 9.4
Против всех2022
- 6.0
Сестры2022, 105 минБесплатно
- 9.5
Белый снег2021, 121 мин
- 9.2
Русские горки2019
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 8.1
Сквозь черное стекло2018, 139 минБесплатно
- 8.8
Аритмия2017, 116 мин
- 9.2
Одиночество2016Бесплатно
- 7.8
Петербург. Только по любви2016, 106 мин
- 9.3
Гагарин. Первый в космосе2013, 108 мин
- 9.1
Подари мне воскресенье2012Бесплатно
- 7.6
Меченосец2007, 105 мин
- 8.6
Абориген1988, 126 минБесплатно