Подари мне воскресенье (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Подари мне воскресенье 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Молодой столичный врач Андрей, оказавшись в деревне, спорит с другом, что художница Лиза его полюбит. Он знакомится с неискушенной девушкой, и та показывает ему его портрет, нарисованный до их первой встречи. У Лизы нет сомнений, что судьба послала ей любовь…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Дмитрий
Булин
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актёр
Иван
Жидков
- ККАктриса
Ксения
Князева
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Юлия
Рутберг
- ЮГАктёр
Юрий
Горбач
- Актриса
Агния
Кузнецова
- МРАктёр
Михаил
Ремизов
- Актриса
Надежда
Маркина
- ТКСценарист
Татьяна
Кравченко
- НССценарист
Наталья
Смирнова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов