Подари мне воскресенье (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой столичный врач Андрей, оказавшись в деревне, спорит с другом, что художница Лиза его полюбит. Он знакомится с неискушенной девушкой, и та показывает ему его портрет, нарисованный до их первой встречи. У Лизы нет сомнений, что судьба послала ей любовь…



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