Подари мне воскресенье
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Подари мне воскресенье

Подари мне воскресенье (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Подари мне воскресенье 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодой столичный врач Андрей, оказавшись в деревне, спорит с другом, что художница Лиза его полюбит. Он знакомится с неискушенной девушкой, и та показывает ему его портрет, нарисованный до их первой встречи. У Лизы нет сомнений, что судьба послала ей любовь…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Подари мне воскресенье»

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