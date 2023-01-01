Биография

Екатерина Кузнецова – актриса театра и кино. Работает в российских и украинских проектах, снимается в телевизионных программах, клипах и рекламах. Отец Екатерины Кузнецовой – знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта. Мать – известная легкоатлетка. Несмотря на тот факт, что все члены семьи были далеки от кино и театра, Екатерина с ранних лет проявляла интерес к актерскому мастерству. С первого раза поступила в КНУТКиТ и окончила его в 2009 году. Служила в Киевском Молодом театре, вела утренние эфиры на национальном телеканале и параллельно с этим обучалась в магистратуре. Первым опытом съемок стало участие в клипе группы «Леприконсы». Актриса дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в сериале «Дьявол из Орли. Ангел из Орли». После этого сыграла спортсменку в сериале «Возвращение Мухтара 2», принимала участие в проектах «Кухня», «Сердцу не прикажешь», «Женщина, не склонная к авантюрам». Предпочтительные жанры фильмов для Екатерины Кузнецовой – мелодрама, боевик и комедия.