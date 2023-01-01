Екатерина Кузнецова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 12 июля 1987 г. (37 лет)
Биография
Екатерина Кузнецова – актриса театра и кино. Работает в российских и украинских проектах, снимается в телевизионных программах, клипах и рекламах. Отец Екатерины Кузнецовой – знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта. Мать – известная легкоатлетка. Несмотря на тот факт, что все члены семьи были далеки от кино и театра, Екатерина с ранних лет проявляла интерес к актерскому мастерству. С первого раза поступила в КНУТКиТ и окончила его в 2009 году. Служила в Киевском Молодом театре, вела утренние эфиры на национальном телеканале и параллельно с этим обучалась в магистратуре. Первым опытом съемок стало участие в клипе группы «Леприконсы». Актриса дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в сериале «Дьявол из Орли. Ангел из Орли». После этого сыграла спортсменку в сериале «Возвращение Мухтара 2», принимала участие в проектах «Кухня», «Сердцу не прикажешь», «Женщина, не склонная к авантюрам». Предпочтительные жанры фильмов для Екатерины Кузнецовой – мелодрама, боевик и комедия.
Фильмография
Актриса
- 9.2
Крюк2021
- 8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия2021, 64 мин
- 9.4
Вампиры средней полосы2021
- 9.4
Родком2020
- 8.9
Напарницы2016Бесплатно
- 9.1
Частное пионерское. Ура, каникулы!!!2015, 99 мин
- 8.9
Год в Тоскане2014Бесплатно
- 8.5
Быстрее, чем кролики2013, 95 мин
- 9.1
Подари мне воскресенье2012Бесплатно
- 8.9
Совсем другая жизнь2010Бесплатно