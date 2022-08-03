Вампиры средней полосы. Новогодняя серия (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.82021, Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
Детектив, Комедия64 мин18+
Фильм в подписке «START»
О фильме
Приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов. Его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Совершенно случайно под Новый год Женeк вливается (или впивается?) в семью, и это событие превращает мрачный вампирский вечер в трогательный домашний праздник.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- ААРежиссёр
Алексей
Акимов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- МГАктёр
Мартин
Герохинович
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Ольга
Медынич
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ААСценарист
Алексей
Акимов
- ОССценарист
Ольга
Симонова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шепелевич
- РБСценарист
Роман
Бородавкин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- МЗХудожник
Михаил
Захаров
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- Оператор
Денис
Першин
- ММОператор
Максим
Миханюк
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко