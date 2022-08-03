Вампиры средней полосы. Новогодняя серия (фильм, 2021) смотреть онлайн

Приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов. Его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Совершенно случайно под Новый год Женeк вливается (или впивается?) в семью, и это событие превращает мрачный вампирский вечер в трогательный домашний праздник.

