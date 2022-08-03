Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
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Вампиры средней полосы. Новогодняя серия

Вампиры средней полосы. Новогодняя серия (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.82021, Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
Детектив, Комедия64 мин18+
Фильм в подписке «START»

О фильме

Приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов. Его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Совершенно случайно под Новый год Женeк вливается (или впивается?) в семью, и это событие превращает мрачный вампирский вечер в трогательный домашний праздник.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вампиры средней полосы. Новогодняя серия»