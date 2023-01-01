WinkАлексей Троцюк
Алексей Троцюк
- Карьера
- Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 30 ноября 1978 г. (46 лет)
Биография
Алексей Троцюк — российский продюсер и сценарист. Родился в Бресте 30 ноября 1978 года. Алексей окончил политехнический институт в Бресте и начал играть в КВН. В 2002 году получил должность сценариста на РЕН ТВ, а в 2005-м занял пост креативного продюсера на СТС, параллельно разрабатывая сценарии к шоу. Первыми значимыми проектами, выпущенными под руководством Алексея Троцюка, стали юмористические программы «Слава богу, ты пришел!» и «Одна за всех». Кинодеятель работал над сериалами «Вампиры средней полосы», «Два холма» и ситкомом «Кухня». Также он выступил генеральным продюсером фильмов «Холоп», «Последний богатырь» и «Чебурашка». Алексей принимал участие в написании сценариев для скетчкома «6 кадров», сериалов «Папины дочки» и «Бывшие».
Фильмография
Сценарист
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 7.9
Красные линии2024
- 8.7
Престиж2024
- 8.7
Дети перемен2024
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 8.0
Единороговы2024, 22 мин
- 9.3
Артист с большой дороги2024
- 9.6
Многодетство2024
- 8.7
Трудная2024
- 9.5
Папины дочки. Новогодние2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Поехавшая2023, 105 мин
- 8.6
Куплю актрису2023
- 9.0
Кошка2023
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 9.0
Дыхание2023, 95 мин
- 8.9
Однажды в Абхазии2023
- 9.4
Против всех2022
- 8.5
Бывшие. Happy end2022, 104 мин
- 9.0
Жиза2022