Биография

Алексей Троцюк — российский продюсер и сценарист. Родился в Бресте 30 ноября 1978 года. Алексей окончил политехнический институт в Бресте и начал играть в КВН. В 2002 году получил должность сценариста на РЕН ТВ, а в 2005-м занял пост креативного продюсера на СТС, параллельно разрабатывая сценарии к шоу. Первыми значимыми проектами, выпущенными под руководством Алексея Троцюка, стали юмористические программы «Слава богу, ты пришел!» и «Одна за всех». Кинодеятель работал над сериалами «Вампиры средней полосы», «Два холма» и ситкомом «Кухня». Также он выступил генеральным продюсером фильмов «Холоп», «Последний богатырь» и «Чебурашка». Алексей принимал участие в написании сценариев для скетчкома «6 кадров», сериалов «Папины дочки» и «Бывшие».