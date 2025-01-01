Финист. Первый богатырь
Wink
Детям
Финист. Первый богатырь
9.02025, Финист. Первый богатырь
Приключения, Фэнтези121 мин6+
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Финист. Первый богатырь (фильм, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

«Финист. Первый богатырь» — фильм 2025 года, история о смелом, но чересчур самоуверенном богатыре по имени Финист, который живет в Белогорье. Он известен своими подвигами, а его помощник Мелеха слагает о них легенды и былины.

На Белогорье нападают басурмане, и Финист, Мелеха и Баба-яга попадают в плен. Героев увозят в чужие земли, где они становятся пленниками. Выбраться им помогает загадочный изобретатель Анариф, который отрицает магию и верит только в силу науки. Взамен он просит героев отправиться в опасное путешествие и поймать чудовище, с которым у Финиста есть собственные счеты. Героям предстоит не только сразиться с чудовищем, но и понять, что сила не всегда заключается в физической мощи, а иногда — в мудрости и доверии друг к другу.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Финист. Первый богатырь»

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