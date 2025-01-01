Финист. Первый богатырь (фильм, 2025) смотреть онлайн
Сюжет
«Финист. Первый богатырь» — фильм 2025 года, история о смелом, но чересчур самоуверенном богатыре по имени Финист, который живет в Белогорье. Он известен своими подвигами, а его помощник Мелеха слагает о них легенды и былины.
На Белогорье нападают басурмане, и Финист, Мелеха и Баба-яга попадают в плен. Героев увозят в чужие земли, где они становятся пленниками. Выбраться им помогает загадочный изобретатель Анариф, который отрицает магию и верит только в силу науки. Взамен он просит героев отправиться в опасное путешествие и поймать чудовище, с которым у Финиста есть собственные счеты. Героям предстоит не только сразиться с чудовищем, но и понять, что сила не всегда заключается в физической мощи, а иногда — в мудрости и доверии друг к другу.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Елена
Яковлева
- Акт�ёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- КСАктриса
Кристина
Строителева
- ФГАктё�р
Федор
Гамалея
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- ПЯАктёр
Петр
Янданэ
- МСАктёр
Михаил
Селиванов
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- МТПродюсер
Михаил
Ткаченко
- СМПродюсер
Сергей
Маевский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ИВПродюсер
Ирина
Винтовкина
- ФСХудожник
Фёдор
Савельев
- СНХудожник
Светлана
Никитина
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЧХудожница
Ирина
Чепенко
- Оператор
Николай
Богачёв
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис