Биография

Юлия Пересильд – актриса российского кино и театра. Много времени посвящает работе, считает, что молодой актер должен постоянно находиться в творческом поиске, совершенствоваться. Этот принцип позволил Юлии добиться успеха в профессиональной деятельности. Она дважды стала обладательницей президентской премии, а также лауреатом кинопремий «Золотой Орел», «Хрустальная Турандот», «Белый слон». Отец Юлии Пересильд – известный мастер-иконописец, мать – воспитатель в детском саду. С рождения девочка жила в Пскове и мечтала стать актрисой. После школы пробовала поступить в московские театральные училища, но провалилась на экзаменах, вернулась в Псков и поступила на факультет филологии, где встретила Вячеслава Рахмана. Они организовали группу «Ночной перрон» и давали концерты в родном городе, а также в Санкт-Петербурге и даже побывали в Латвии. Спустя год девушка снова приехала в столицу и стала студенткой ГИТИСа. Окончив обучение, молодая актриса успевает работать сразу в нескольких театральных заведениях. Она играет в спектаклях Театра наций, Театра на Малой Бронной, в «Школе современной пьесы», но будущую жизнь связывает с кинематографом. Еще студенткой она снялась в сериалах «Участок», «Есенин». Затем получила одну из ведущих ролей в картине «Пленный», которая становится ее дебютом в большом кино. С этого момента роли Юлии Пересильд становятся все более запоминающимися и яркими.