Юлия Пересильд
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 5 сентября 1984 г. (40 лет)
Биография
Юлия Пересильд – актриса российского кино и театра. Много времени посвящает работе, считает, что молодой актер должен постоянно находиться в творческом поиске, совершенствоваться. Этот принцип позволил Юлии добиться успеха в профессиональной деятельности. Она дважды стала обладательницей президентской премии, а также лауреатом кинопремий «Золотой Орел», «Хрустальная Турандот», «Белый слон». Отец Юлии Пересильд – известный мастер-иконописец, мать – воспитатель в детском саду. С рождения девочка жила в Пскове и мечтала стать актрисой. После школы пробовала поступить в московские театральные училища, но провалилась на экзаменах, вернулась в Псков и поступила на факультет филологии, где встретила Вячеслава Рахмана. Они организовали группу «Ночной перрон» и давали концерты в родном городе, а также в Санкт-Петербурге и даже побывали в Латвии. Спустя год девушка снова приехала в столицу и стала студенткой ГИТИСа. Окончив обучение, молодая актриса успевает работать сразу в нескольких театральных заведениях. Она играет в спектаклях Театра наций, Театра на Малой Бронной, в «Школе современной пьесы», но будущую жизнь связывает с кинематографом. Еще студенткой она снялась в сериалах «Участок», «Есенин». Затем получила одну из ведущих ролей в картине «Пленный», которая становится ее дебютом в большом кино. С этого момента роли Юлии Пересильд становятся все более запоминающимися и яркими.
Фильмография
Актриса
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- Скоро
ON и Она2024, 92 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 9.4
Вызов2023, 163 мин
- 6.5
Хорошие девочки попадают в рай2021, 91 минБесплатно
- 6.2
Солнечная линия2021, 68 мин
- 9.0
Медиатор2020
- 7.1
Конец сезона2019, 90 минБесплатно
- 8.8
Холодное танго2017, 102 минБесплатно
- 8.4
Зимнее танго2011Бесплатно
- 8.9
Край2010, 118 минБесплатно
- 8.8
Карусель2010, 94 минБесплатно
- 8.1
Пленный2008, 80 минБесплатно