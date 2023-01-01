Зимнее танго (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.42011, Зимнее танго 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Молодая аккордеонистка Юля, развлекающая песенками людей в ресторане, буквально валится с ног, чтобы хоть как-то обустроить свою жизнь. Решив выйти замуж, она обращается в брачное агентство и попадает в руки аферистов, торгующих «невестами». Скрываясь от них, бедная Юля оказывается в страшной «сказке». Создатель этого мира – некто Александр – то ли серийный убийца, то ли обезумевший вдовец. О нем ходят жуткие легенды, и ни одна не противоречит другой…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- Актриса
Юлия
Пересильд
- АЗАктёр
Алексей
Завьялов
- Актёр
Даниил
Белых
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- ЕРАктёр
Егор
Рыбаков
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актриса
Даша
Чаруша
- МГАктёр
Марк
Гречаник
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев