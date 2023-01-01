Зимнее танго (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодая аккордеонистка Юля, развлекающая песенками людей в ресторане, буквально валится с ног, чтобы хоть как-то обустроить свою жизнь. Решив выйти замуж, она обращается в брачное агентство и попадает в руки аферистов, торгующих «невестами». Скрываясь от них, бедная Юля оказывается в страшной «сказке». Создатель этого мира – некто Александр – то ли серийный убийца, то ли обезумевший вдовец. О нем ходят жуткие легенды, и ни одна не противоречит другой…



Все сезоны сериала Зимнее танго смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.