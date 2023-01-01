Зимнее танго
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Зимнее танго

Зимнее танго (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Зимнее танго 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодая аккордеонистка Юля, развлекающая песенками людей в ресторане, буквально валится с ног, чтобы хоть как-то обустроить свою жизнь. Решив выйти замуж, она обращается в брачное агентство и попадает в руки аферистов, торгующих «невестами». Скрываясь от них, бедная Юля оказывается в страшной «сказке». Создатель этого мира – некто Александр – то ли серийный убийца, то ли обезумевший вдовец. О нем ходят жуткие легенды, и ни одна не противоречит другой…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Зимнее танго»

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