WinkТатьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 12 марта 1965 г. (60 лет)
Биография
Татьяна Лютаева — российская актриса кино и театра. Родилась в Одессе 12 марта 1965 года. Увлекаться актерским искусством Татьяна начала в старших классах — она пробовала себя в театральном кружке. По окончании школы будущая актриса поступила во ВГИК и в 1986 году получила диплом. После выпуска начала служить в Русском драматическом театре Вильнюса. Сцене она отдала около 13 лет. Первая съемка в кино у Татьяны Лютаевой состоялась еще до театра. Дебютной работой стала главная роль в сериале «Гардемарины, вперед!». В нулевых Лютаева снималась в проектах «ЖАRA», «Жизнь одна», «Есенин» и «Волкодав из рода Серых Псов». Актрису также можно увидеть в комедийных лентах «Выкрутасы», «Мамочки» и в многосерийном детективе «Метод Лавровой».
Фильмография
Актриса
- 8.4
Не скажу2023, 85 минБесплатно
- 9.0
ГДР2023
- 8.7
Исправление и наказание2022
- 9.2
Русские горки2019
- 9.0
Мелодия на два голоса2015Бесплатно
- 8.9
Сон как ж�изнь2014Бесплатно
- 8.5
Хочу замуж2013, 93 минБесплатно
- 8.9
Русалка2012, 180 минБесплатно
- 8.6
Нечаянная радость (2012)2012Бесплатно
- 8.9
Источник счастья2012Бесплатно
- 8.8
Любовь для бедных2012, 93 минБесплатно
- 8.9
Любовь не делится на два2012Бесплатно
- 9.0
Жена Штирлица2012, 91 минБесплатно
- 8.4
Зимнее танго2011Бесплатно
Куда приводят мечты2011
- 8.5
Вдовий пароход2010, 93 минБесплатно
- 7.6
Меченосец2007, 105 мин
- 8.8
Принцесса цирка2007