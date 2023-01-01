Биография

Татьяна Лютаева — российская актриса кино и театра. Родилась в Одессе 12 марта 1965 года. Увлекаться актерским искусством Татьяна начала в старших классах — она пробовала себя в театральном кружке. По окончании школы будущая актриса поступила во ВГИК и в 1986 году получила диплом. После выпуска начала служить в Русском драматическом театре Вильнюса. Сцене она отдала около 13 лет. Первая съемка в кино у Татьяны Лютаевой состоялась еще до театра. Дебютной работой стала главная роль в сериале «Гардемарины, вперед!». В нулевых Лютаева снималась в проектах «ЖАRA», «Жизнь одна», «Есенин» и «Волкодав из рода Серых Псов». Актрису также можно увидеть в комедийных лентах «Выкрутасы», «Мамочки» и в многосерийном детективе «Метод Лавровой».