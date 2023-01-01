Гардемарины, вперед! (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Гардемарины, вперед!
Комедии, Советские274 мин18+
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Сюжет
Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов. Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным причинам убегают. Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Валерий
Гаркалин
- Актриса
Вера
Алентова
- Актёр
Игорь
Угольников
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- Актёр
Олег
Таб�аков
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Сценарист
Владимир
Меньшов
- ВМСценарист
Виталий
Моск�аленко
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- Продюсер
Александр
Литвинов
- Актёр дубляжа
Сергей
Безруков
- МЗХудожница
Марина
Здорнова-Патеновская
- ЛСМонтажёр
Людмила
Свириденко
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ТККомпозитор
Тимур
Коган