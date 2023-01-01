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Гардемарины, вперед!

Гардемарины, вперед! (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Гардемарины, вперед!
Комедии, Советские274 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов. Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным причинам убегают. Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины, вперед!»

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