Гардемарины, вперед! (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов. Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным причинам убегают. Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы.



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