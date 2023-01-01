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Фильмы
Гардемарины, вперед!
Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины, вперед!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины, вперед!»

Режиссёры

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

Режиссёр

Актёры

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин

АктёрВасилий Кроликов / Иннокентий Шниперсон / Роман Алмазов / Патрик Кроликоу
Вера Алентова

Вера Алентова

АктрисаКэрол Абзац / Земфира Алмазова / Люсьена Кроликова / Уитни Кроликоу
Игорь Угольников

Игорь Угольников

Актёрмилиционер Жан-Поль Николаевич Пискунов
Инна Чурикова

Инна Чурикова

Актрисамать
Сергей Баталов

Сергей Баталов

Актёрлейтенант
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрКозюльский
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

Актёрпосол США
Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова

Актрисаработница ЗАГСА
Олег Табаков

Олег Табаков

АктёрСуходрищев
Олег Ефремов

Олег Ефремов

АктёрНиколай Григорьевич

Сценаристы

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

Сценарист
Виталий Москаленко

Виталий Москаленко

Сценарист

Продюсеры

Владимир Досталь

Владимир Досталь

Продюсер
Александр Литвинов

Александр Литвинов

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Безруков

Сергей Безруков

Актёр дубляжа

Художники

Марина Здорнова-Патеновская

Марина Здорнова-Патеновская

Художница

Монтажёры

Людмила Свириденко

Людмила Свириденко

Монтажёр

Операторы

Вадим Алисов

Вадим Алисов

Оператор

Композиторы

Тимур Коган

Тимур Коган

Композитор