Иннокентий Смоктуновский
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 28 марта 1925 г. (69 лет)
- Дата смерти
- 3 августа 1994 г.
Биография
Иннокентий Смоктуновский – актер театра и кино. Родился 28 марта 1925 года. У актера более тридцати званий и наград за лучшую мужскую роль, вклад в киноискусство и другие заслуги. В 1974 году получил звание народного артиста РСФСР. Обладатель орденов Дружбы народов и Отечественной войны. Учился в студии при драматическом театре им. Пушкина в городе Красноярске. После окончания обучения служил в Заполярном театре драмы в Норильске. В 1955 году актер переезжает в Москву. Первый год в столице был сложным, пробы практически во все театры города были безуспешны. В это время начинает работать на киностудии «Мосфильм». Известность пришла в 1953 году после первой главной роли в театральной постановке «Идиот» в Большом драматическом театре Ленинграда. Личная жизнь актера в первом браке не сложилась, второй раз он женился, и брак оказался удачным. Первый фильм Смоктуновского, в котором он проявил себя как киноактер, – «Убийство на улице Данте». Далее он принял участие в более ста кинопроектах и спектаклях, озвучил 57 ролей, в том числе и в самых кассовых картинах. Даже после смерти актера его награждают высокими эпитетами и считают гением кинематографа. Визитной карточкой в фильмографии Иннокентия Смоктуновского стала роль Юрия Деточкина в картине «Берегись автомобиля».
Фильмография
Актёр
- 8.0
Первая встреча, последняя встреча1987, 87 минБесплатно
- 8.8
Последняя дорога1986, 95 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.1986
- 9.1
Русь изначальная1985
- 7.9
Уникум1983, 85 минБесплатно
- 9.1
Пиковая дама1982, 86 минБесплатно
- 8.4
Рожденные бурей1981, 76 минБесплатно
- 9.2
Принцесса на горошине1976, 84 минБесплатно
- 9.3
Отроки во Вселенной1974, 79 минБесплатно
- 8.9
Дочки-матери1974, 95 минБесплатно
- 9.3
Москва — Кассиопея1973, 79 минБесплатно
- 9.1
Преступление и наказание1969
- 9.0
Степень риска1968, 89 минБесплатно
- 8.7
Ночной гость1958, 54 минБесплатно
- 9.0
Солдаты1956, 100 минБесплатно