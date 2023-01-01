Биография

Иннокентий Смоктуновский – актер театра и кино. Родился 28 марта 1925 года. У актера более тридцати званий и наград за лучшую мужскую роль, вклад в киноискусство и другие заслуги. В 1974 году получил звание народного артиста РСФСР. Обладатель орденов Дружбы народов и Отечественной войны. Учился в студии при драматическом театре им. Пушкина в городе Красноярске. После окончания обучения служил в Заполярном театре драмы в Норильске. В 1955 году актер переезжает в Москву. Первый год в столице был сложным, пробы практически во все театры города были безуспешны. В это время начинает работать на киностудии «Мосфильм». Известность пришла в 1953 году после первой главной роли в театральной постановке «Идиот» в Большом драматическом театре Ленинграда. Личная жизнь актера в первом браке не сложилась, второй раз он женился, и брак оказался удачным. Первый фильм Смоктуновского, в котором он проявил себя как киноактер, – «Убийство на улице Данте». Далее он принял участие в более ста кинопроектах и спектаклях, озвучил 57 ролей, в том числе и в самых кассовых картинах. Даже после смерти актера его награждают высокими эпитетами и считают гением кинематографа. Визитной карточкой в фильмографии Иннокентия Смоктуновского стала роль Юрия Деточкина в картине «Берегись автомобиля».