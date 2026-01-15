Без солнца (фильм, 1987) смотреть онлайн

Без солнца
1987, Без солнца
Драма101 мин16+
«Без солнца» - первое название, которое сам Горький дал своей пьесе и которое наиболее соответствует ее сути. Ибо это произведение не о «дне» и его людях, а о «неистребимом, страстном стремлении людей из тьмы к свету, к солнцу».

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

