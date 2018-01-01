Афанасий Кочетков

WinkАфанасий Кочетков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 9 марта 1930 г. (74 года)
- Дата смерти
- 24 июня 2004 г.
Фильмография
Без солнца1987, 101 мин
- 8.1
Ошибки юности1978, 82 минБесплатно
- 8.3
В профиль и анфас1977, 73 минБесплатно
- 9.2
Так начиналась легенда1976, 61 минБесплатно
- 8.9
Обыкновенная Арктика1976
- 8.5
Иванов катер1972, 96 минБесплатно
- 9.5
Ход конем1962, 77 мин
Первое свидание1960, 86 мин
Над Тиссой1958, 79 мин
Случай на шахте восемь1957, 87 мин
Борец и клоун1957, 94 мин
Звездный мальчик1957, 72 мин
Гуттаперчевый мальчик1957, 72 мин