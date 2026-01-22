Случай на шахте восемь (фильм, 1957) смотреть онлайн

Молодой специалист Володя Батанин по распределению приезжает на шахту в городок крайнего севера. Он понравился и начальнику и его дочери Алле.



Постепенно становится ясно, что начальник и подчиненный стоят на разных позициях: один старается скрыть от руководства негативные факты, чтобы его комбинат считался передовым, а другой, Володя, за честность в любом деле. Коллектив поддерживает парня, а Алла пытается помирить отца с мужем.

