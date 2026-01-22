Случай на шахте восемь (фильм, 1957) смотреть онлайн
1957, Случай на шахте восемь
Драма87 мин6+
О фильме
Молодой специалист Володя Батанин по распределению приезжает на шахту в городок крайнего севера. Он понравился и начальнику и его дочери Алле.
Постепенно становится ясно, что начальник и подчиненный стоят на разных позициях: один старается скрыть от руководства негативные факты, чтобы его комбинат считался передовым, а другой, Володя, за честность в любом деле. Коллектив поддерживает парня, а Алла пытается помирить отца с мужем.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- НБАктёр
Николай
Боголюбов
- ГКАктёр
Георгий
Куликов
- БКАктёр
Борис
Кордунов
- Актёр
Юрий
Саранцев
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- АЯАктёр
Алексей
Ян
- МБАктёр
Михаил
Бочаров
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- ФСАктёр
Федор
Селезнев
- ИЛАктёр
Иван
Лобызовский
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- КСАктёр
Константин
Светлов
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ЕВАктриса
Елена
Вольская
- ГМАктёр
Григорий
Михайлов
- ВБАктриса
Вера
Бурлакова
- МКАктриса
Маргарита
Криницына
- ГГАктёр
Георгий
Гумилевский
- ОШАктриса
Ольга
Шахова
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- ТЛОператор
Тимофей
Лебешев
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив