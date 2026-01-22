Случай на шахте восемь
Wink
Фильмы
Случай на шахте восемь

Случай на шахте восемь (фильм, 1957) смотреть онлайн

1957, Случай на шахте восемь
Драма87 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Молодой специалист Володя Батанин по распределению приезжает на шахту в городок крайнего севера. Он понравился и начальнику и его дочери Алле.

Постепенно становится ясно, что начальник и подчиненный стоят на разных позициях: один старается скрыть от руководства негативные факты, чтобы его комбинат считался передовым, а другой, Володя, за честность в любом деле. Коллектив поддерживает парня, а Алла пытается помирить отца с мужем.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Случай на шахте восемь»