Биография

Юрий Саранцев – актер кино, мастер дубляжа и озвучивания. Народный артист и почетный кинематографист России. Награжден орденами и медалями. Годы жизни: 1928 – 2005. Увлекался спортом, ехал в Москву поступать в профильный вуз, но почти случайно оказался на экзаменах во ВГИКе. Без труда прошел испытания, попал на курс к Сергею Юткевичу. Первая роль Саранцева – бравый участник битвы за урожай. В ленте Басова «Жизнь прошла мимо» актеру достается главная роль, и он с успехом справляется с ней. В фильме «Планета бурь» Саранцев играет профессора геологии и командира космического корабля. С конца 50-х годов занимается озвучиванием. Его голосом говорит Остап Бендер, сыгранный Арчилом Гомиашвили в ленте «12 стульев». Главные роли, сыгранные Саранцевым в фильмах 50-60-х годов, беззастенчиво эксплуатируют типаж актера. Крепкий, уверенный себе парень нравится зрителю. Однако актер продолжает поиск «своего» героя. Ремезов из сериала «Россия молодая» – очередной успех артиста. Капитан парохода «Ласточка» в фильме «Жестокий романс» сыгран Саранцевым рельефно и ярко. Исполнив более полутораста киноролей, еще триста персонажей Юрий Дмитриевич озвучил.