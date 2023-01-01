Юрий Саранцев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 7 октября 1928 г. (76 лет)
- Дата смерти
- 24 августа 2005 г.
Биография
Юрий Саранцев – актер кино, мастер дубляжа и озвучивания. Народный артист и почетный кинематографист России. Награжден орденами и медалями. Годы жизни: 1928 – 2005. Увлекался спортом, ехал в Москву поступать в профильный вуз, но почти случайно оказался на экзаменах во ВГИКе. Без труда прошел испытания, попал на курс к Сергею Юткевичу. Первая роль Саранцева – бравый участник битвы за урожай. В ленте Басова «Жизнь прошла мимо» актеру достается главная роль, и он с успехом справляется с ней. В фильме «Планета бурь» Саранцев играет профессора геологии и командира космического корабля. С конца 50-х годов занимается озвучиванием. Его голосом говорит Остап Бендер, сыгранный Арчилом Гомиашвили в ленте «12 стульев». Главные роли, сыгранные Саранцевым в фильмах 50-60-х годов, беззастенчиво эксплуатируют типаж актера. Крепкий, уверенный себе парень нравится зрителю. Однако актер продолжает поиск «своего» героя. Ремезов из сериала «Россия молодая» – очередной успех артиста. Капитан парохода «Ласточка» в фильме «Жестокий романс» сыгран Саранцевым рельефно и ярко. Исполнив более полутораста киноролей, еще триста персонажей Юрий Дмитриевич озвучил.
Фильмография
Актёр
- 8.2
Волшебная свирель1998, 47 минБесплатно
- 7.8
Шутки в сторону1984, 64 минБесплатно
- 8.4
В начале игры1981, 65 минБесплатно
- 8.9
У матросов нет вопросов1981, 81 минБесплатно
- 8.2
Акванавты1979, 76 минБесплатно
- 8.5
Исчезновение1977, 90 минБесплатно
- 8.1
О чем не узнают трибуны1975, 75 минБесплатно
- 8.7
Таланты и поклонники1973, 85 минБесплатно
- 9.1
Дай лапу, Друг1967, 64 минБесплатно
- 9.2
Чужое имя1966, 84 минБесплатно
- 8.7
Гиперболоид инженера Гарина1965, 91 минБесплатно
- 8.9
При исполнении служебных обязанностей1963, 95 минБеспл�атно
- 8.0
Мы вас любим1962, 81 минБесплатно
- 8.1
Планета бурь1961, 78 минБесплатно
Актёр дубляжа
- 8.2
Ехали два шофера2001, 76 мин
- 9.2
Переговорщик1998, 134 минБесплатно
- 8.4
Ливень1997, 92 минБесплатно
- 9.5
Беглецы1986, 85 мин
- 8.9
Алый камень1986, 74 минБесплатно
- 8.9
Признать виновным1983, 76 минБесплатно
- 8.2
Безумный день инженера Баркасова1982
- 9.4
Огарева, 61981, 83 ми�нБесплатно
- 9.3
Укол зонтиком1980, 90 мин
- 9.7
Однажды двадцать лет спустя1980, 73 минБесплатно
- 9.7
Вам и не снилось...1980, 86 минБесплатно
- 8.1
Вооружен и очень опасен1978, 94 минБесплатно
- 9.5
Жандарм и инопланетяне1978, 87 минБесплатно
- 8.0
Каскадеры1977, 77 минБесплатно
- 6.6
Держись за облака1971, 146 минБесплатно
- 8.1
Татьянин день1967, 91 минБесплатно
- 9.5
Приходите завтра...1962, 92 мин
- 9.3
Парижские тайны1962, 101 мин
- 9.7
Весна на Заречной улице1956, 90 мин