Таланты и поклонники (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
8.71973, Таланты и поклонники
Драма, Комедия85 мин12+
О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИАРежиссёр
Исидор
Анненский
- ОХАктриса
Ольга
Хорькова
- СПАктриса
Светлана
Пелиховская
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- Актёр
Александр
Белявский
- ЛГАктёр
Леонид
Губанов
- ВБАктёр
Владимир
Богин
- НТАктриса
Нонна
Терентьева
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- Актёр
Юрий
Саранцев
- ГААктёр
Григорий
Абрикосов
- ИАСценарист
Исидор
Анненский
- АОСценарист
Александр
Островский
- НГПродюсер
Натан
Гофман
- ГКПродюсер
Григорий
Купершмидт
- ЮППродюсер
Ю.
Проскурин
- ГКХудожница
Галина
Казакова
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников
- АЧКомпозитор
Александр
Чайковский