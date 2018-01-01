Таланты и поклонники
Wink
Фильмы
Таланты и поклонники

Таланты и поклонники (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

8.71973, Таланты и поклонники
Драма, Комедия85 мин12+

О фильме

О жизненной драме молодой актрисы, понуждаемой жизненными обстоятельствами к нелeгкому выбору.

Таланты и поклонники смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таланты и поклонники»