WinkАлександр Островский
Александр Островский
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 12 апреля 1823 г. (63 года)
- Дата смерти
- 14 июня 1886 г.
Фильмография
Сценарист
- 6.3
Женитьба Бальзаминова1989, 63 минБесплатно
- 9.4
После дождичка в четверг1985, 74 минБесплатно
- 9.1
Жестокий романс1984, 136 мин
Бешеные деньги1981, 82 мин
Последняя жертва1975, 93 мин
- 8.7
Таланты и поклонники1973, 85 минБесплатно
- 8.7
Весенняя сказка1971, 79 минБесплатно
- 9.2
Снегурочка1968, 87 минБесплатно
- 9.2
Женитьба Бальзаминова1964, 84 мин
- 8.9
Пучина1958, 94 минБесплатно