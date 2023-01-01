Весенняя сказка (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
8.61971, Весенняя сказка
Фэнтези, Семейные79 мин12+
Сюжет
Фильм-сказка по мотивам пьесы А.Островского «Снегурочка».
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЮЦРежиссёр
Юрий
Цветков
- НБАктриса
Наталия
Богунова
- АКАктёр
Алексей
Катышев
- ГОАктриса
Галина
Орлова
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- Актёр
Георгий
Вицин
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ВЛАктриса
Вера
Липсток
- АОАктёр
Анатолий
Обухов
- НКАктриса
Наталья
Кустинская
- БМАктёр
Борис
Миронюк
- ЮЦСценарист
Юрий
Цветков
- АОСценарист
Александр
Островский
- ЛСАктриса дубляжа
Людмила
Старицына
- МБОператор
Марк
Брауде
- АЗОператор
Анатолий
Зубрицкий
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов