Весенняя сказка
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Весенняя сказка

Весенняя сказка (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

8.61971, Весенняя сказка
Фэнтези, Семейные79 мин12+

Сюжет

Фильм-сказка по мотивам пьесы А.Островского «Снегурочка».

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весенняя сказка»

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