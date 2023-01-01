Георгий Вицин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 18 апреля 1917 г. (84 года)
- Дата смерти
- 22 октября 2001 г.
Биография
Георгий Вицин – актер театра, легенда советского и российского кино. Народный артист СССР и РСФСР, сыграл более 100 персонажей в известных театральных постановках и картинах знаменитых режиссеров. Благодаря неординарной внешности и высокому тембру голоса артисту особенно удавались комедийные роли. Отец Георгия Вицина после возвращения с фронта прожил недолго, поэтому мать воспитала сына самостоятельно. Детство и юность актера прошли в Москве. Он рос очень застенчивым, но занятия в школьном театральном кружке и первые любительские роли Георгия Вицина повлияли на выбор будущей профессии. В 1933 г. юноша поступил в театральное училище при Малом театре, но был отчислен уже в 1934 г., так как, по мнению педагогов, легкомысленно относился к учебе. В этом же году он стал студентом московского театрального училища при Театре им. Вахтангова, а уже в октябре перевелся в театральную студию МХАТ-2. В 1936 г. начинающий актер начал играть в постановках Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и сразу становится популярным. На пике сценической карьеры он начинает сниматься в кино. Одной из первых успешных работ Георгия Вицина стал фильм «Запасной игрок», а всенародное признание он получил после съемок в комедиях Леонида Гайдая. Получив широкую известность, он продолжил сниматься в кино и играть в театре, исполняя яркие и запоминающиеся роли.
Фильмография
Актёр
- 7.9
Руки вверх!1981, 63 минБесплатно
- 8.9
Пока бьют часы1977, 75 минБесплатно
- 8.4
Маринка, Янка и Тайны Королевского Замка1976, 79 минБесплатно
- 9.2
Шаг навстречу1975, 73 минБесплатно
- 9.4
Финист — Ясный сокол1975, 74 минБесплатно
- 8.8
Царевич Проша1974, 84 минБесплатно
- 8.1
А вы любили когда-нибудь?1973, 78 минБесплатно
- 9.3
Табачный капитан1972, 81 минБесплатно
- 8.6
Весенняя сказка1971, 79 минБесплатно
- 9.1
Тень1971, 86 минБесплатно
- 9.4
Старая, старая сказка1968, 91 минБесплатно
- 7.9
Спасите утопающего1968, 66 минБесплатно
- 9.2
Зайчик1964, 104 минБесплатно
- 9.1
Конец старой Березовки1960, 69 минБесплатно
- 9.0
Отцы и дети1958, 96 минБесплатно
- 8.9
Дон Кихот1957, 101 минБесплатно
- 9.3
Она Вас любит1956, 79 минБесплатно
- 9.6
Максим Перепелица1956, 105 минБесплатно
- 9.5
Двенадцатая ночь1955, 85 минБесплатно
- 9.4
Запасной игрок1954, 78 минБесплатно