Биография

Георгий Вицин – актер театра, легенда советского и российского кино. Народный артист СССР и РСФСР, сыграл более 100 персонажей в известных театральных постановках и картинах знаменитых режиссеров. Благодаря неординарной внешности и высокому тембру голоса артисту особенно удавались комедийные роли. Отец Георгия Вицина после возвращения с фронта прожил недолго, поэтому мать воспитала сына самостоятельно. Детство и юность актера прошли в Москве. Он рос очень застенчивым, но занятия в школьном театральном кружке и первые любительские роли Георгия Вицина повлияли на выбор будущей профессии. В 1933 г. юноша поступил в театральное училище при Малом театре, но был отчислен уже в 1934 г., так как, по мнению педагогов, легкомысленно относился к учебе. В этом же году он стал студентом московского театрального училища при Театре им. Вахтангова, а уже в октябре перевелся в театральную студию МХАТ-2. В 1936 г. начинающий актер начал играть в постановках Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и сразу становится популярным. На пике сценической карьеры он начинает сниматься в кино. Одной из первых успешных работ Георгия Вицина стал фильм «Запасной игрок», а всенародное признание он получил после съемок в комедиях Леонида Гайдая. Получив широкую известность, он продолжил сниматься в кино и играть в театре, исполняя яркие и запоминающиеся роли.