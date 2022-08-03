Покровские ворота (фильм, 1982) смотреть онлайн
9.61982, Покровские ворота
Мюзикл, Мелодрама132 мин0+
О фильме
Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — студент Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Леонид
Броневой
- ИУАктриса
Инна
Ульянова
- АРАктёр
Анатолий
Равикович
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ВБАктёр
Виктор
Борцов
- СПАктриса
Софья
Пилявская
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ЛЗСценарист
Леонид
Зорин
- СВПродюсер
Сергей
Вульман
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ИЦМонтажёр
Ирма
Цекавая
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ГГКомпозитор
Георгий
Гаранян