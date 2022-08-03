Покровские ворота (фильм, 1982) смотреть онлайн

Покровские ворота
Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — студент Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Покровские ворота»