Биография

Олег Меньшиков — российский актер кино и театра, режиссер. Народный артист РФ, обладатель множества наград и премий за театральные и кинематографические достижения. Родился в Серпухове 8 ноября 1960 года. В годы учебы в школе Олег ставил спектакли и даже пробовал себя в роли композитора, сочиняя к ним музыку. Именно тогда педагог Владимир Монахов пригласил будущего актера на прослушивание. В результате подающий большие надежды молодой человек поступил в училище им. Щепкина. После окончания учебы Олег работал в Малом театре, во время воинской службы играл в Театре Советской Армии, а затем — в Московском театре им. Ермоловой. Звездной ролью Олега Меньшикова стал фильм «Покровские ворота», где он блестяще исполнил роль Костика. После этой картины он сыграл множество интересных и разноплановых героев в таких известных проектах, как ленты «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Кавказский пленник», «Статский советник», «Легенда №17», «Притяжение» и сериал «Ваша часть».