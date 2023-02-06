Золотой теленок (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Золотой теленок
Экранизация романа Ильфа и Петрова о приключениях «великого комбинатора» Остапа Бендера. Отечественная комедия с задорной игрой Олега Меньшикова.

Потерпев неудачу в деле лейтенанта Шмидта, трое авантюристов — Шура Балаганов, Михаил Паниковский и Остап Бендер — решают перекусить и придумать новую схему обогащения. Во время совместного обеда Бендер рассказывает подельникам о мечте всей своей жизни — уехать в Бразилию. Но для ее осуществления мужчине нужен всего лишь миллион рублей. Шура делится с ним информацией о подпольном богаче Александре Ивановиче Корейко. Троица решает отправиться на родину миллионера, чтобы обчистить его.

Смогут ли хитроумные авантюристы обмануть Корейко, узнаете в отечественной комедии «Золотой теленок».

