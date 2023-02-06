Золотой теленок (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация романа Ильфа и Петрова о приключениях «великого комбинатора» Остапа Бендера. Отечественная комедия с задорной игрой Олега Меньшикова.
Потерпев неудачу в деле лейтенанта Шмидта, трое авантюристов — Шура Балаганов, Михаил Паниковский и Остап Бендер — решают перекусить и придумать новую схему обогащения. Во время совместного обеда Бендер рассказывает подельникам о мечте всей своей жизни — уехать в Бразилию. Но для ее осуществления мужчине нужен всего лишь миллион рублей. Шура делится с ним информацией о подпольном богаче Александре Ивановиче Корейко. Троица решает отправиться на родину миллионера, чтобы обчистить его.
Смогут ли хитроумные авантюристы обмануть Корейко, узнаете в отечественной комедии «Золотой теленок». Фильм 2006 смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- УШРежиссёр
Ульяна
Шилкина
- Актёр
Олег
Меньшиков
- АДАктёр
Алексей
Девотченко
- Актриса
Ольга
Красько
- ЛОАктёр
Леонид
Окунёв
- НТАктёр
Никита
Татаренков
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ЕПСценарист
Евгений
Петров
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АЧХудожник
Андрей
Чагин
- ВНОператор
Виктор
Новожилов
- АПКомпозитор
Алексей
Паперный