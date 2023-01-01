Биография

Михаил Ефремов – актер советского и российского кино, режиссер театральных постановок. Заслуженный артист России. Его фильмография включает более 180 полнометражных картин и сериалов. Ефремова знают и любят зрители разных поколений. Мать и отец Михаила Ефремова тоже были актерами, поэтому на сцене МХАТа ему удалось побывать уже в 13 лет в спектакле «Уходя, оглянись!», хотя в то время его больше увлекали математика и история. После окончания школы он все-таки поступает в Школу-студию МХАТ, а получив диплом, продолжает свою театральную карьеру. В кино он также впервые снялся, будучи подростком. Это была небольшая роль в драме «Дни хирурга Мишкина», затем он сыграл Петю Копейкина в картине «Когда я стану великаном». Эту роль Михаил Ефремов называет своей лучшей работой в кино. В 80-х годах он играет в драме «Шантажист», снимается в известной картине «Виват, гардемарины!», фильме «Королева Марго», но настоящую популярность артист получает после выхода на экраны сериала «Граница. Таежный роман». За свою многолетнюю творческую деятельность он сыграл огромное количество разноплановых ролей в самых известных и популярных фильмах. Режиссеры ценят его за незаурядное чувство юмора и умение вживаться в роль, поэтому большая часть его работ – комедийные и приключенческие фильмы и сериалы.