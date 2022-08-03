Никто не знает про секс (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто. Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник — старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящyю любовь, и узнать, что такое секс.

