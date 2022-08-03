Никто не знает про секс
Wink
Фильмы
Никто не знает про секс

Никто не знает про секс (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.52006, Никто не знает про секс
Комедия100 мин18+

О фильме

Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто. Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник — старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящyю любовь, и узнать, что такое секс.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никто не знает про секс»