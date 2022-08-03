Никто не знает про секс (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.52006, Никто не знает про секс
Комедия100 мин18+
О фильме
Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто. Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник — старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящyю любовь, и узнать, что такое секс.
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
3.5 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Гордеев
- НМАктёр
Николай
Мачульский
- МГАктриса
Мария
Гончар
- ККАктёр
Кирилл
Канахин
- ААктриса
Аврора
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Баширов
- Актриса
Настя
Задорожная
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ЕФПродюсер
Екатерина
Филиппова
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов