Елена Яковлева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 5 марта 1961 г. (64 года)
Биография
Елена Яковлева — российская актриса, начавшая карьеру еще во времена советского кино. Народная артистка РФ. Ведет социально-общественную деятельность, занимается охраной животных. Родилась в Житомирской области 5 марта 1961 года. Сразу после окончания школы юной Лене пришлось выйти на работу, чтобы реализовать мечту — подкопить денег и уехать в столицу. В Москве она хотела поступить в ГИТИС. Уже в 1980 году она отправилась покорять столицу. Вступительные экзамены Елена сдала с первого раза и получила много похвалы будущих преподавателей. После окончания актерского факультета Елену Яковлеву приняли в столичный театр «Современник». Ее первая роль на большой сцене — Гитель в спектакле «Двое на качелях». В кино Елена дебютировала в 1983-м году в картине «Двое под одним зонтом». После этого актриса снялась в нескольких фильмах, но самой узнаваемой стала роль Тани Зайцевой в «Интердевочке» 1989 года. Также славу принесла роль Насти в сериале «Каменская».
Фильмография
Актриса
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 7.8
Свет2023, 103 мин
- 9.2
Поехавшая2023, 105 мин
- 9.5
Мастодонт2023
- 9.4
Елки Последние2018, 92 минБесплатно
- 8.6
Страна чудес2015, 79 мин
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 9.2
Любовь нежданная нагрянет2013Бесплатно
- 9.2
Вальс-Бостон2013, 92 минБесплатно
- 9.1
Обменяйтесь кольцами2012, 95 минБесплатно
- 9.2
Найденыш2011Бесплатно
- 9.2
Белка и Стрелка: Звездные собаки2010, 84 минБесплатно
- 8.9
Найденыш2009, 96 минБесплатно