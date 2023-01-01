Биография

Елена Яковлева — российская актриса, начавшая карьеру еще во времена советского кино. Народная артистка РФ. Ведет социально-общественную деятельность, занимается охраной животных. Родилась в Житомирской области 5 марта 1961 года. Сразу после окончания школы юной Лене пришлось выйти на работу, чтобы реализовать мечту — подкопить денег и уехать в столицу. В Москве она хотела поступить в ГИТИС. Уже в 1980 году она отправилась покорять столицу. Вступительные экзамены Елена сдала с первого раза и получила много похвалы будущих преподавателей. После окончания актерского факультета Елену Яковлеву приняли в столичный театр «Современник». Ее первая роль на большой сцене — Гитель в спектакле «Двое на качелях». В кино Елена дебютировала в 1983-м году в картине «Двое под одним зонтом». После этого актриса снялась в нескольких фильмах, но самой узнаваемой стала роль Тани Зайцевой в «Интердевочке» 1989 года. Также славу принесла роль Насти в сериале «Каменская».