Экипаж (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Талантливый летчик борется со стихией в фильме-катастрофе от создателя «Легенды №17».



После инцидента на службе Алексей Гущин из военной авиации вынужден перейти в гражданскую. Его наставником становится мрачный и строгий «ветеран неба» Леонид Зинченко. Два сложных характера не сразу находят общий язык, но Зинченко быстро понимает, что перед ним — летчик от Бога. Пилоты работают вместе на регулярных рейсах, и вот однажды судьба подбрасывает им испытание. Теперь только от Гущина и Зинченко зависит судьба всего экипажа. Способен ли молодой импульсивный Алексей совершить невозможное?



Данила Козловский, Владимир Машков, Елена Яковлева и другие в ремейке культового отечественного фильма 1979 года — смотреть фильм «Экипаж» онлайн и в хорошем качестве можно на портале Wink.

