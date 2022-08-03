Экипаж (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Экипаж
Экипаж

Экипаж (фильм, 2016)

2016, Экипаж
Драма, Триллер, 131 мин, 18+

О фильме

Талантливый летчик борется со стихией в фильме-катастрофе от создателя «Легенды №17».

После инцидента на службе Алексей Гущин из военной авиации вынужден перейти в гражданскую. Его наставником становится мрачный и строгий «ветеран неба» Леонид Зинченко. Два сложных характера не сразу находят общий язык, но Зинченко быстро понимает, что перед ним — летчик от Бога. Пилоты работают вместе на регулярных рейсах, и вот однажды судьба подбрасывает им испытание. Теперь только от Гущина и Зинченко зависит судьба всего экипажа. Способен ли молодой импульсивный Алексей совершить невозможное?

Данила Козловский, Владимир Машков, Елена Яковлева и другие в ремейке культового отечественного фильма 1979 года — смотреть фильм «Экипаж» онлайн и в хорошем качестве можно на портале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

