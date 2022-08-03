Экипаж (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Талантливый летчик борется со стихией в фильме-катастрофе от создателя «Легенды №17».
После инцидента на службе Алексей Гущин из военной авиации вынужден перейти в гражданскую. Его наставником становится мрачный и строгий «ветеран неба» Леонид Зинченко. Два сложных характера не сразу находят общий язык, но Зинченко быстро понимает, что перед ним — летчик от Бога. Пилоты работают вместе на регулярных рейсах, и вот однажды судьба подбрасывает им испытание. Теперь только от Гущина и Зинченко зависит судьба всего экипажа. Способен ли молодой импульсивный Алексей совершить невозможное?
Данила Козловский, Владимир Машков, Елена Яковлева и другие в ремейке культового отечественного фильма 1979 года — смотреть фильм «Экипаж» онлайн и в хорошем качестве можно на портале Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Владимир
Машков
- АГАктриса
Агне
Грудите
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Сергей
Шакуров
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Сергей
Романович
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Сценарист
Николай
Лебедев
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Продюсер
Никита
Михалков
- ВВПродюсер
Владимир
Васильев
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Лачина
- ЕМАктёр дубляжа
Егор
Морозов
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- КЛМонтажёр
Константин
Ларченко
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- АВКомпозитор
Артем
Васильев