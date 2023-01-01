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Владимир Машков
Владимир Машков

Владимир Машков

Карьера
Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
27 ноября 1963 г. (61 год)

Биография

Российский актер Владимир Машков известен отечественному зрителю как положительный герой, а иностранному — как злодей. Машкову удалось сделать карьеру в Голливуде, играя «плохих русских». Биография Владимира Машкова позволяет говорить о нем как о продолжателе актерской династии. Родители будущей «звезды» были актерами Новокузнецкого кукольного театра. Выросший в творческой среде Машков после окончания школы сначала поступил на факультет биологии, однако быстро изменил решение. Талант позволил Владимиру стать студентом двух актерских факультетов: училища в Новосибирске и Школы-студии МХАТ. Из обоих учебных заведений актер был отчислен за буйный нрав. Поверил в парня с непростым характером Олег Табаков, принявший его к себе в студию, а после — в театр. В девяностых годах харизматичный актер быстро завоевал статус «звезды» молодого российского кино. В списке фильмов Владимира Машкова числятся такие картины, как «Американская дочь», «Подмосковные вечера», «Мама» и «Вор». С начала нулевых актер регулярно принимает участие в самых кассовых российских проектах — «Олигарх», «Движение вверх», «Миллиард».

Фильмография

Режиссёр

Актёр

Сценарист

Продюсер