Домовой (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Чтобы писать книги об убийцах, надо мыслить, как убийца. Лишь бы эта дорога не завела туда, откуда невозможно выбраться. Криминальный триллер «Домовой» — фильм Карена Оганесяна рассказывает о том, что иногда музы оказываются чрезвычайно опасными людьми.



У автора детективов Антона Праченко началась черная полоса в жизни: новые книги не сочиняются, в отношениях — полный разлад, а общение с маленьким сыном свелось к мимолетным встречам на пять минут. Случайное знакомство с наемным убийцей по кличке Домовой, кажется, становится для писателя источником вдохновения — он снова может творить. Вот только у всего на этом свете есть цена, а готов ли Антон заплатить ее — вопрос.



Если любите драматические детективные истории, а также фильмы с Константином Хабенским, Владимиром Машковым, Чулпан Хаматовой и Арменом Джигарханяном, вы определенно хорошо проведете время за просмотром «Домового».

