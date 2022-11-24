Домовой (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Чтобы писать книги об убийцах, надо мыслить, как убийца. Лишь бы эта дорога не завела туда, откуда невозможно выбраться. Криминальный триллер «Домовой» — фильм Карена Оганесяна рассказывает о том, что иногда музы оказываются чрезвычайно опасными людьми.
У автора детективов Антона Праченко началась черная полоса в жизни: новые книги не сочиняются, в отношениях — полный разлад, а общение с маленьким сыном свелось к мимолетным встречам на пять минут. Случайное знакомство с наемным убийцей по кличке Домовой, кажется, становится для писателя источником вдохновения — он снова может творить. Вот только у всего на этом свете есть цена, а готов ли Антон заплатить ее — вопрос.
Если любите драматические детективные истории, а также фильмы с Константином Хабенским, Владимиром Машковым, Чулпан Хаматовой и Арменом Джигарханяном, вы определенно хорошо проведете время за просмотром «Домового».
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Виталий
Кищенко
- АСАктёр
Анатолий
Семенов
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- ОЧАктёр
Олег
Чудницов
- ОПАктёр
Олег
Петровский
- Сценарист
Олег
Маловичко
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Анна
Меликян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Монтажёр
Карен
Оганесян
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ЗБОператор
Заур
Болотаев
- НККомпозитор
Нино
Катамадзе