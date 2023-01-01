Биография

Карен Оганесян – армянский и российский режиссер, продюсер. Родился в 1978 году в провинциальном Ленинакане (Армения). Режиссурой и производством видеоконтента для телевидения увлекся сразу же после школы. После краткосрочных курсов поехал поступать во ВГИК. Однако будущему режиссеру Карену Оганесяну пришлось заняться монтажом и производством видеороликов и рекламных сюжетов. Примечательно, что после знакомства с дипломной работой по итогам прохождения режиссерских курсов Владимир Мотыль порекомендовал молодому специалисту не тратить время на получение образования, а просто идти и работать. Уже дебютная картина «Я остаюсь» принесла режиссеру специальную награду «Серебряный абрикос» международного кинофестиваля в Ереване. Далее последовали сериалы «Журов» и «Откройте, это я». Карен Оганесян в фильмах предпочитает искренние роли, избегая штампов и «ответов Голливуду». Режиссер постоянно проявляет гибкость, снимая легкие фильмы («О чем молчат девушки», «Подарок с характером», «Без границ») и мелодрамы («Королева красоты»). А детективная драма «Клим» (2016) принесла режиссеру престижную награду «Золотой орел» за лучший телефильм или мини-сериал.