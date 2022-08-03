Пять невест (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Пять невест» (2011) — российский ромком от режиссера романтической киноленты «Без границ», Карена Оганесяна. В съемках комедии принимали участие лучшие российские актеры — Даниил Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова, Валерий Золотухин и многие другие. Фильм «Пять невест» порадует телезрителей не только актерской игрой, но и сюжетом. Фильм «5 невест» снят по мотивам реальной истории, правда, невест было не пять, а две. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Пять невест» в хорошем качестве.

