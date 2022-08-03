Пять невест
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Пять невест

Пять невест (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.32011, Пять невест
Комедия, Мелодрама103 мин18+

О фильме

Фильм «Пять невест» (2011) — российский ромком от режиссера романтической киноленты «Без границ», Карена Оганесяна. В съемках комедии принимали участие лучшие российские актеры — Даниил Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова, Валерий Золотухин и многие другие. Фильм «Пять невест» порадует телезрителей не только актерской игрой, но и сюжетом. Фильм «5 невест» снят по мотивам реальной истории, правда, невест было не пять, а две. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Пять невест» в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пять невест»