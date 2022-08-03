Пять невест (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
9.32011, Пять невест
Комедия, Мелодрама103 мин18+
О фильме
Фильм «Пять невест» (2011) — российский ромком от режиссера романтической киноленты «Без границ», Карена Оганесяна. В съемках комедии принимали участие лучшие российские актеры — Даниил Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова, Валерий Золотухин и многие другие. Фильм «Пять невест» порадует телезрителей не только актерской игрой, но и сюжетом. Фильм «5 невест» снят по мотивам реальной истории, правда, невест было не пять, а две. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Пять невест» в хорошем качестве.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Ксения
Роменкова
- ХЛАктёр
Хорен
Левонян
- Актриса
Ирина
Пегова
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- ВИХудожник
Виталий
Иванников
- АЕХудожник
Алексей
Емельянов
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный