Биография

Александр Лойе – актер театра и кино, родился 26 июля 1983 года. Сыграл в 30 фильмах и сериалах, а также в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» и сатирическом киножурнале «Фитиль». Обладатель приза телекинофорума «Вместе». Известность пришла к будущему актеру еще в детском возрасте, когда 10-летний Лойе появился на экранах телевизоров в рекламном ролике напитка «Херши-кола». Юный артист на тот момент успел сняться в нескольких эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш». Один из первых фильмов Александра Лойе – «Год хорошего ребенка», картина, снятая по мотивам комической повести. Юный актер запомнился зрителям и по небольшой роли в фильме «На Дерибасовской хорошая погода...». С 2001 по 2003 годы снимался в сериале «Next», партнером по телевизионной картине стал Александр Абдулов. В 2006 году окончил Щепкинское училище (мастерская Н. Афонина). В этом же году вышел фильм с участием актера «Грозовые ворота». Одна из главных ролей Александу Лойе досталась в новогодней мелодраме «Снег на голову» (2009). В 2011 году снялся в двух картинах: «Пять невест» (комедия со звездным составом) и сериал «Белая ворона». В 2014 актер получил специальный «За яркое воплощение образов современников».