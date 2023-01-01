След саламандры (сериал, 2009) смотреть онлайн

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Сериал «След саламандры» — многосерийная мелодрама от режиссера Александра Замятина. Роль главной героини Веры Савицкой исполнила Евгения Лоза, известная по роли школьного врача в популярном сериале «Закрытая школа». Также в приключенческой мелодраме «След саламандры» снимались и другие популярные актеры — Оскар Кучера, Александр Самойленко, Фархад Махмудов. На нашем сайте можно смотреть онлайн все серии сериала «След саламандры» в хорошем качестве.



Со своим будущим мужем Фархадом Вера познакомилась в педагогическом институте. В студенческие годы Фархад не побоялся и вступился за Веру, когда той угрожали расправой бандиты. С тех самых пор они не расставались, и, несмотря на запрет отца, Фархад женился на Вере. Спустя несколько лет у них родился сын, Фархад полностью обеспечивал семью — квартира, машина, подарки, игрушки. Казалось, что у Веры есть все — и дом, и семья, и любящий муж. Но однажды все изменилось — муж и ребенок пропали на просторах Багустана, родной страны Фархада. Вере ничего не оставалось, кроме как отправиться на поиски родных в Багустан. На пути к воссоединению с сыном Веру ждет много испытаний и лишений, но ради ребенка она готова на все… Чтобы узнать, что же случилось с близкими Веры, рекомендуем бесплатно смотреть онлайн сериал «След саламандры» на нашем сайте.



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