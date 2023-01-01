Биография

Евгения Лоза — театральная и киноактриса России. Родилась в городе Антрацит 6 июля 1984 года. Еще с детства будущая артистка начала писать стихи. Обучение в школе совмещала с посещением детской театральной студии, где осваивала азы профессии. Будучи гибкаой и пластичной, девушка год занималась спортивной гимнастикой. Переехав в Москву в 15 лет, обучалась на курсе Константина Райкина в Школе-студии МХАТ. Вопреки строгому условию не сниматься во время учебы приняла приглашение на съемки в эпизоде сериала «Марш Турецкого», а позднее — в ленте «Каменская». Представ перед выбором — учеба или съемки, — выбрала второе. В фильмографии Евгении Лозы насчитывается 65 киноработ, среди которых «Два цвета страсти», «Гаражи», «Заложники», «Пиковая дама: Черный обряд», «Три истории любви», «Восток-Запад». Снималась в клипах Александра Пономарева, группы «Звери» и других.