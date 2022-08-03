Пиковая дама: Черный обряд (фильм, 2015) смотреть онлайн

Четверо подростков решают провести шуточный обряд и вызвать героиню городских легенд Пиковую даму. Ритуал пробуждает темную сущность из потустороннего мира, и ребята начинают отчаянную борьбу за жизнь. На помощь им приходит отец одной из девочек, который ранее сталкивался с нечистой силой.

