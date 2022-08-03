Пиковая дама: Черный обряд
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Пиковая дама: Черный обряд

Пиковая дама: Черный обряд (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Пиковая дама: Черный обряд
Ужасы89 мин18+

О фильме

Четверо подростков решают провести шуточный обряд и вызвать героиню городских легенд Пиковую даму. Ритуал пробуждает темную сущность из потустороннего мира, и ребята начинают отчаянную борьбу за жизнь. На помощь им приходит отец одной из девочек, который ранее сталкивался с нечистой силой.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пиковая дама: Черный обряд»