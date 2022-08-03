Пиковая дама: Черный обряд (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Пиковая дама: Черный обряд
Ужасы89 мин18+
О фильме
Четверо подростков решают провести шуточный обряд и вызвать героиню городских легенд Пиковую даму. Ритуал пробуждает темную сущность из потустороннего мира, и ребята начинают отчаянную борьбу за жизнь. На помощь им приходит отец одной из девочек, который ранее сталкивался с нечистой силой.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- СПРежиссёр
Святослав
Подгаевский
- АБАктриса
Алина
Бабак
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Владимир
Селезнев
- Актриса
Валерия
Дмитриева
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актриса
Евгения
Лоза
- ВСАктёр
Валентин
Садики
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Максим
Стоянов
- НДАктриса
Наталья
Домерецкая
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ВСПродюсер
Владислав
Северцев
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- Композитор
Павел
Руминов