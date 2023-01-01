Валентин Садики

Биография

Вадим Садики – актер российского театра и кино, актер дубляжа, родился 6 мая 1999 года в швейцарском городе Лозанна. Несмотря на юный возраст, уже в 17 лет был обладателем двух наград за роли в фильмах «Игра в бога» и «Останься со мной». В 2020 году Вадим Садики окончил Российский институт театрального искусства по профессии «Актерское искусство». С 2006 года актер участвовал в постановках Детского музыкального театра юного кино. На счету артиста более 15 театральных работ, в двух из которых Вадим Садики сыграл главную роль. Помимо актерского искусства артист занимается музыкой в жанре «мюзикл» и эстрадным вокалом, а также увлекается фехтованием. Владеет тремя языками и занимается подготовкой абитуриентов к поступлению в театральные ВУЗы. Вадим Садики ключевыми составляющими своего успеха считает трудолюбие и стремление заниматься тем, чего по-настоящему делает душа. Первой работой Вадима Садики в фильмах стала роль в документальном кино «Каникулы в историю» в 2012 году, а затем последовали еще 14 ролей. Самыми значимыми для актерской деятельности артиста стали фильмы «Частное пионерское» и «Папа напрокат». Также Вадим Садики принимал участие в озвучивании фильма «Родительский беспредел». В своих социальных сетях актер делился опытом в режиссуре пилотного выпуска сериала по мотивам мистического романа «Уран души».