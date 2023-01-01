Биография

Валерия Дмитриева — российская актриса. Родилась в Риге 17 апреля 1992 года. В возрасте трех лет Валерия с родителями переехала в Москву, где участвовала в кастингах. В 14 лет девушка приняла участие в съемках драмы «Два в одном», что и определило ее дальнейший творческий путь. Дмитриева поступила в Щепкинское училище на курс к Бочкаревой, который окончила в 2013 году. После своего кинодебюта в 2007 году Валерия Дмитриева сделала перерыв на получение профессионального образования. С 2012 года актриса снялась в ряде сериалов, среди которых «Чкалов», «Склифосовский», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Последний министр», «Детективный синдром», а также в фильмах «Вратарь Галактики» и «Пиковая дама: Черный обряд».