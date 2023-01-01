Верность (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Ася не верила в любовь, пока не встретила человека, перевернувшего ее мир…
Владелица маникюрного салона Ася приезжает к родителям на дачу, чтобы отдохнуть от дел и провести время в семейном кругу. Поклонников у прекрасной молодой особы здесь хоть отбавляй, но внимание Аси привлекает новый сосед, странный и нелюдимый Захар, который вдвое старше ее. Первое впечатление оказывается ложным, и вскоре взаимная неприязнь между Асей и Захаром перерастает в искреннюю симпатию, а затем и влюбленность. Есть ли будущее у этой необычной пары? Смогут ли они сохранить «Верность» другу друг и не разрушить свое счастье из-за ревности? Узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Верность».
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актёр
Вадим
Андреев
- АЛАктёр
Александр
Лобанов
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актриса
София
Каштанова
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- Актриса
Валерия
Дмитриева
- ЕСАктриса
Елена
Степанян
- СФСценарист
Светлана
Фричинская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОПХудожница
Оксана
Присяжная
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев