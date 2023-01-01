Верность (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ася не верила в любовь, пока не встретила человека, перевернувшего ее мир…



Владелица маникюрного салона Ася приезжает к родителям на дачу, чтобы отдохнуть от дел и провести время в семейном кругу. Поклонников у прекрасной молодой особы здесь хоть отбавляй, но внимание Аси привлекает новый сосед, странный и нелюдимый Захар, который вдвое старше ее. Первое впечатление оказывается ложным, и вскоре взаимная неприязнь между Асей и Захаром перерастает в искреннюю симпатию, а затем и влюбленность. Есть ли будущее у этой необычной пары? Смогут ли они сохранить «Верность» другу друг и не разрушить свое счастье из-за ревности? Узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Верность».



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