Биография

София Каштанова – актриса кино, которую режиссеры часто приглашают на роли коварных обольстительниц. Широкую известность она обрела после участия в фильмах «Оттепель», «Курортный роман», «Случайная связь». Самой интересной, по признанию артистки, является роль в сериале «Полицейский с Рублевки». С свободное от съемок время она занимается академическим вокалом и изобразительным искусством. Будущая актриса родилась в Москве, пристрастие к творчеству она унаследовала от родителей. Ее отец – сценарист, а мама была актрисой МХАТа. Семья распалась, когда Софья была маленькой. Ее детство прошло в Мексике, куда она переехала с матерью к отчиму. Желание стать актрисой у нее появилось уже в 3 года. В Мексике девушка увлекалась танцами, изучала иностранные языки, с 7 лет занималась конным спортом. Школу окончила экстерном, в 14 лет отправилась в родную столицу в сопровождении матери, где поступила в Школу-студию МХАТ. В 2007 г. юная актриса получила диплом, но первые роли София Каштанова сыграла еще студенткой. В 2006 г. ее пригласили сниматься в фильм «Ненасытные», затем последовала работа в проектах «Студенты-2» и «Сыщики-5». В образе главной героини актриса впервые появилась 2010 г. в картине «Случайная связь». Успешным для Софии Каштановой стал фильм «Волчье солнце». Широкую известность она получила благодаря лентам «Курортный роман», «Озабоченные, или Любовь зла», «Верность». Армия ее поклонников увеличилась после выхода сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини».