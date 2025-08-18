Фильм Укради мою мечту

«Укради мою мечту» — фильм с Константином Крюковым о строптивой девушке, которой надо влюбить в себя красавчика, чтобы избавиться от проклятия.



Полина никогда не верила в чудеса или что-то сверхъестественное. Однажды она оказывается с друзьями в городе Дилижан, где знакомится с гадалкой, которая якобы может предсказать брак и любовь. Полина устраивает свое личное разоблачение «обманщицы», а тем временем карты гадалки сообщают, что на девушке лежит порча. После этой поездки жизнь у строптивой Полины не складывается, повсюду ее преследуют неудачи и неприятности. Постепенно она начинает верить словам гадалки и в предсказание о том, что проклятие может снять только настоящая любовь. Особенно когда внезапно в жизни Полины появляется мужчина мечты. Теперь ей предстоит каким-то образом завоевать его сердце.



Удастся ли девушке влюбить в себя избранника и избавиться от проклятья?


