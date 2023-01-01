WinkСарик Андреасян
Сарик Андреасян
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 24 августа 1984 г. (40 лет)
Фильмография
Режиссёр
- 8.3
Искусство соблазна2025
- 9.2
Мужское слово2024, 93 мин
- 9.1
Война и музыка2024, 125 мин
- 8.2
Девушки бывают разные2019, 85 мин
- 7.5
Защитники2017, 85 минБесплатно
- 8.1
Что творят мужчины! 22015, 81 минБесплатно
- 7.9
Мафия: Игра на выживание2015, 84 минБесплатно
- 8.2
Что творят мужчины!2013, 83 минБесплатно
- 9.1
Тот еще Карлсон!2012, 80 минБесплатно
- 9.4
Мамы2012, 101 минБесплатно
Сценарист
- 8.5
Притворись моим мужем2025, 88 мин
- 9.2
Денискины рассказы2025, 83 мин
- 8.3
Искусство соблазна2025
- 9.2
Мужское слово2024, 93 мин
- 8.8
Любовь зла2024, 82 мин
- 9.1
Война и музыка2024, 125 мин
- 8.1
Встретимся вчера2024, 79 мин
- 9.3
Манюня: День рождения Ба2024, 77 мин
- 9.3
Манюня: Приключения в деревне2024, 84 мин
- 9.1
Денискины рассказы2024
- 8.7
Слон2022, 82 мин
- 8.1
8 способов любить2021
- 7.5
Защитники2017, 85 минБесплатно
- 8.3
Голоса большой страны2016, 97 минБесплатно
- 8.1
Что творят мужчины! 22015, 81 минБесплатно
- 9.1
Женщины против мужчин2015, 80 минБесплатно
- 7.9
Мафия: Игра на выживание2015, 84 минБесплатно
- 8.0
Корпоратив2014, 85 минБесплатно
- 8.2
Что творят мужчины!2013, 83 минБесплатно
- 9.1
Тот еще Карлсон!2012, 80 минБесплатно