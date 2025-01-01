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Притворись моим мужем (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Притворись моим мужем» 2025 года — комедия, в которой строгая бизнес-леди вынуждена прибегнуть к отчаянному плану, чтобы заключить важную сделку.
Виктория — амбициозная и целеустремленная дама, чья жизнь расписана по минутам, а карьера стоит на первом месте. Женщина вот-вот заключит крупный контракт с влиятельными инвесторами из Арабских Эмиратов. Неожиданно накануне вылета на решающую встречу Виктория узнает о культурных особенностях своих арабских партнеров: оказывается, они придают огромное значение семейным ценностям и предпочитают вести дела с людьми, состоящими в браке. Виктория понимает, что ее шансы на получение контракта резко падают, если она предстанет перед ними в качестве одинокой женщины. Потерять такую возможность она не готова, поэтому ей в голову приходит дерзкая идея — выдать своего работника, Романа, за супруга. Любая ошибка может стоить Виктории контракта, но справится с ролью ли Роман?
Вас ждет история о том, как ложь может привести к настоящей любви и как важно оставаться собой, даже когда приходится играть чужую роль. Смотреть «Притворись моим мужем» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Власкин
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актёр
Павел
Прилучный
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актёр
Николай
Наумов
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- ДСАктёр
Денис
Самойлов
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ТЩАктриса
Татьяна
Щанкина
- ЛКАктриса
Лира
Кекеева
- СЛАктриса
Синьсюй
Ли
- СКАктёр
Сон
Кён-ван
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ТШПродюсер
Тимофей
Шмелев
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- МВХудожница
Мария
Вишневецкая
- ЕБХудожница
Екатерина
Бубликова
- КПОператор
Кирилл
Пунтус
- РСКомпозитор
Руслан
Сабиров