Притворись моим мужем (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фильм «Притворись моим мужем» 2025 года — комедия, в которой строгая бизнес-леди вынуждена прибегнуть к отчаянному плану, чтобы заключить важную сделку.



Виктория — амбициозная и целеустремленная дама, чья жизнь расписана по минутам, а карьера стоит на первом месте. Женщина вот-вот заключит крупный контракт с влиятельными инвесторами из Арабских Эмиратов. Неожиданно накануне вылета на решающую встречу Виктория узнает о культурных особенностях своих арабских партнеров: оказывается, они придают огромное значение семейным ценностям и предпочитают вести дела с людьми, состоящими в браке. Виктория понимает, что ее шансы на получение контракта резко падают, если она предстанет перед ними в качестве одинокой женщины. Потерять такую возможность она не готова, поэтому ей в голову приходит дерзкая идея — выдать своего работника, Романа, за супруга. Любая ошибка может стоить Виктории контракта, но справится с ролью ли Роман?



Вас ждет история о том, как ложь может привести к настоящей любви и как важно оставаться собой, даже когда приходится играть чужую роль. Смотреть «Притворись моим мужем» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



Притворись моим мужем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.