Биография

Николай Наумов – актер, имя которого было прославлено героем сериала «Реальные пацаны». Полный тезка, близкий по происхождению и по духу, принес артисту всероссийскую популярность. Родился Николай в Перми в 1982 году в семье потомственного военного. Получил высшее педагогическое образование. В университете начал играть в КВН. Парню хорошо удавалось быть смешным, поэтому он попал в команду «Парма», выступающую в высшей лиге клуба. Наумов выходил на сцену в образе Коляна – простого парня из народа. Жену Николая Наумова зовут Альбина Сафина. Актер отзывается с большой любовью о ней и их совместных детях: двоих сыновьях и дочери. Дебютной актерской работой для Наумова становится роль в сериале «Мангуст». После нее наступает шестилетний перерыв в съемках. После неудач в построении собственного бизнеса в сфере строительства Николай решает вернуться к актерской карьере и играет старшего лейтенанта Курочкина в комедии «Лопухи». Главную роль Н. Наумов сыграл в сериале «Реальные пацаны». Сериал достиг большой популярности в России и за ее пределами, был признан культурным достоянием Пермского края. На неделе популярности Наумов снялся в ряде российских комедий: «Няньки», «Беременный», «Друзья друзей».