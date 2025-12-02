Фильм За Палыча! 2
2025, За Палыча! 2
Комедия, Военный12+
О фильме
Когда-то Артем Голубь был мажором, уверенным, что отец «порешает» любой вопрос. Но жизнь все расставила по местам: после аварии Тема попадает в ВДВ. Вернувшись, он работает, растит дочь и старается жить по совести. А дед, легендарный десантник Палыч, выращивает яблони и мечтает о покое. Однако в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, он хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр. Палыч протестует, а потом исчезает. Чтобы спасти деда и разобраться, что скрывается за конфликтом, Тема снова собирает десантуру.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Боев
- ЕОАктёр
Егор
Овчинников
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Николай
Наумов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актёр
Валерий
Баринов
- ДКАктёр
Денис
Корнух
- Актриса
Екатерина
Лисина
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Андрей
Богатырев
- ГАСценарист
Георгий
Афанасьев
- Сценарист
Максим
Боев
- Продюсер
Максим
Боев
- ВГПродюсер
Владимир
Горячев
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- Оператор
Вячеслав
Красаков
- ССКомпозитор
Сергей
Сысоев