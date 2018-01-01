Биография

Илья Бакеркин — российский монтажер, продюсер. Родился в Свердловске 21 мая 1963 года. В качестве монтажера Илья Бакеркин дебютировал в 2015 году: первой его работой стала биографическая драма «Власик. Тень Сталина». После этого Илья монтировал мелодраму «Между нот, или Тантрическая симфония» от режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского. Через шесть лет монтажеру удалось поработать с первым громким проектом — мистической драмой «Пищеблок» о пионерах и вампирах во времена Олимпиады-80. В 2020 году он дебютировал в роли продюсера криминального триллера «Картонная пристань». Также Бакеркин монтировал ленты «Я «любила» мужа», «Чернобыль», «За Палыча!» и криминальный детектив «Зло» из линейки Wink Originals.