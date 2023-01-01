За Палыча! (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

За Палыча!
За Палыча!
8.92023, За Палыча!
Комедия87 мин16+
Столичный мажор помогает деду-ветерану сохранить семейный дом. Народная комедия с Сергеем Шакуровым

О фильме

Вернувшийся из ВДВ внук помогает деду-ветерану отстоять дом, на который позарились нечистые на руку чиновники. Комедия от режиссера «Красного призрака» с Сергеем Шакуровым, Александром Самойленко и Ириной Пеговой. С раннего детства Артем был мажором: он родился в семье мэра и был уверен в своей безнаказанности. Однако конфликт с влиятельным человеком из Москвы лишает Артема всех привилегий. Отца парня увольняют, а сам он отправляется на перевоспитание в ВДВ. Вернувшись со службы, Артем встречает деда Палыча, ветерана-десантника, который вот-вот может потерять любимый дом. Новый мэр обещает за его участок маленькую однушку, но Палыча такое предложение оскорбляет. Что теперь предпримет Артем, вы узнаете из улетной комедии «За Палыча!» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За Палыча!»