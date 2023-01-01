За Палыча! (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вернувшийся из ВДВ внук помогает деду-ветерану отстоять дом, на который позарились нечистые на руку чиновники. Комедия от режиссера «Красного призрака» с Сергеем Шакуровым, Александром Самойленко и Ириной Пеговой. С раннего детства Артем был мажором: он родился в семье мэра и был уверен в своей безнаказанности. Однако конфликт с влиятельным человеком из Москвы лишает Артема всех привилегий. Отца парня увольняют, а сам он отправляется на перевоспитание в ВДВ. Вернувшись со службы, Артем встречает деда Палыча, ветерана-десантника, который вот-вот может потерять любимый дом. Новый мэр обещает за его участок маленькую однушку, но Палыча такое предложение оскорбляет. Что теперь предпримет Артем, вы узнаете из улетной комедии «За Палыча!» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Евгений
Зарубин
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Екатерина
Лисина
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Михаил
Горевой
Сценарист
Георгий
Афанасьев
- Сценарист
Максим
Боев
- Сценарист
Андрей
Богатырев
- Сценарист
Алексей
Чадов
- Продюсер
Максим
Боев
- Продюсер
Алексей
Чадов
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
Продюсер
Владимир
Горячев
Художник
Иван
Ялычев
Художница
Елена
Удовиченко
Монтажёр
Илья
Бакеркин
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- Оператор
Вячеслав
Красаков
Композитор
Никита
Ямов