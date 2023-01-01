WinkИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 22 июля 1966 г. (58 лет)
Биография
Иван Охлобыстин — известный российский артист, драматург, продюсер. Родился в Тульской области 22 июля 1966 года. Будучи юношей, артист отслужил в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. После службы восстановился в институте кинематографии и с успехом окончил факультет режиссуры. В 25 лет получил первую награду за лучшую роль в фильме «Нога». Первой картиной, в которой сыграл Иван Охлобыстин, стал фильм «Обещаю быть», снятый в 1983 году. Далее он исполнил главные роли в советских кинофильмах «Арбитр», «Над темной водой», «Нога», «Приют комедиантов». Сейчас Охлобыстин более известен по ролям в проектах «Интерны», «Метод Фрейда», «Соловей-разбойник», «Холоп». Также Иван принимает участие в озвучивании мультфильмов и пишет книги.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Быть2023, 110 мин
- 8.9
За Палыча!2023, 87 минБесплатно
- 8.7
Дикая лига2019, 106 мин
- 9.3
Холоп2019, 104 мин
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.2
Простоквашино2018
- 7.9
Мотылек2016, 89 минБесплатно
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.0
Бармен2015, 88 минБесплатно
- 9.2
Снежная королева 2: Перезаморозка2014, 78 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.2
Снежная королева2012, 72 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 7.5
Суперменеджер, или Мотыга судьбы2010, 78 мин
- 7.1
Зона турбулентности2010, 80 минБесплатно
- 8.5
Царь2009, 118 мин
- 8.9
Мама, не горюй1997, 81 мин
- 7.1
Три истории1997, 108 мин
- 6.9
Мания Жизели1995, 91 минБесплатно