Биография

Иван Охлобыстин — известный российский артист, драматург, продюсер. Родился в Тульской области 22 июля 1966 года. Будучи юношей, артист отслужил в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. После службы восстановился в институте кинематографии и с успехом окончил факультет режиссуры. В 25 лет получил первую награду за лучшую роль в фильме «Нога». Первой картиной, в которой сыграл Иван Охлобыстин, стал фильм «Обещаю быть», снятый в 1983 году. Далее он исполнил главные роли в советских кинофильмах «Арбитр», «Над темной водой», «Нога», «Приют комедиантов». Сейчас Охлобыстин более известен по ролям в проектах «Интерны», «Метод Фрейда», «Соловей-разбойник», «Холоп». Также Иван принимает участие в озвучивании мультфильмов и пишет книги.