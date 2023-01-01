Партизаны
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Партизаны (сериал, 2010) смотреть онлайн

8.12010, Партизаны 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В рамках программы переподготовки офицеров запаса в лесной глуши, где эта самая переподготовка и должна происходить, оказываются восемь однофамильцев Башмаковых — врач, владелец фирмы, плотник, актер, повар, строитель и бандит. Однофамильцам предстоит выживать в абсолютно непривычных условиях.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Партизаны»

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