Партизаны (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В рамках программы переподготовки офицеров запаса в лесной глуши, где эта самая переподготовка и должна происходить, оказываются восемь однофамильцев Башмаковых — врач, владелец фирмы, плотник, актер, повар, строитель и бандит. Однофамильцам предстоит выживать в абсолютно непривычных условиях.



